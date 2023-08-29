Ми надали 200 млн грн на придбання житла військовим, - мер Миколаєва Сєнкевич
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ
Гроші на придбання житла виділяють із тих коштів, які надходять до міського бюджету у вигляді податків на доходи фізичних осіб, сплачених військовими.
"Цього року із бюджету міста на придбання житла для військових ми виділили 200 млн грн. Цю суму розподіляємо на всі військові частини - відповідно до того, скільки коштів у вигляді податків вони сплатили до місцевого бюджету. Кандидатів на отримання житла чи компенсації за нього подають командири бригад, список затверджує керівник гарнізону", - пояснив Сєнкевич.
У коментарі мер Миколаєва додав, що наразі чотирьом військовослужбовцям вже придбали квартири, ще п’ятьом - надали грошові компенсації для купівлі житла. Також профільна комісія затвердила ще 10 заявок - скоро військовим вручать сертифікати.
Як уточнили у пресслужбі міської ради, цього року місто також отримало державну субвенцію на придбання житла військовослужбовцям з інвалідністю 1 та 2 груп, а також членам сімей загиблих воїнів. Обсяг субвенції - 11,2 млн гривень. За ці кошти квартири закуплять трьом військовим з інвалідністю та двом членам сімей загиблих захисників.