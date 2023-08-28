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Максимально збільшуємо обсяги вітчизняного виробництва зброї та боєприпасів, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 551 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Короткий звіт. Головне, звісно, Ставка. І про те, що робимо зараз, і про те, до чого маємо бути готові. Перше – передова. Передусім Купʼянський напрямок, ключові точки Донеччини: Бахмут, Авдіївка, Марʼїнка, південні напрямки, зокрема Оріхівський.

Доповіді генералів Залужного, Сирського, Тарнавського. Доповідь очільника ГУР – щодо планів окупантів. Відповімо на їхні наміри. Обовʼязково. І так, як вони не очікують. Кілька доповідей урядовців і військових – щодо укріплення наших прикордонних регіонів. Питання фінансів для цього вирішені.

Була окрема нарада щодо нашого, українського виробництва зброї. Мінстратегпром, Укроборонпром і керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат.

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На наступну Ставку – два завдання. Перше: звіт щодо підготовки до зими. Різні аспекти, зокрема безпекові. Друге: програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання", - розповів Зеленський.

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Зельоний хай свого придворного жополиза Чмута послухає. Той все українське, зроблено до Зелоних, лайном щедро приправляє.
  • Maksym Kovalchuk
    Зєлушка разом з Рєзніковим куртки в підвалі почали шити? Де виробництво? Кацапи 1300 шахедів зроблять до кінця року під санкціями і іншою фігньою, а ви півтора роки мясо маринували чи голандський штурвал гуртом робили?
  • Прощай немытая раССея
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