Резніков про надання Україні далекобійних ракет Taurus і ATACAMS: Я дивлюся на це оптимістично

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має сигнали від інших країн про те, що ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети Taurus і ATACAMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Я дивлюсь на це оптимістично, тим більше є сигнали від парламенту Німеччини. Що стосується ATACAMS, то тут я теж не бачу серйозних перепон. Америка дуже прагматична держава… Taurus і ATACAMS - будуть", - впевнений Резніков.

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