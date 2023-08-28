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Резніков про надання Україні далекобійних ракет Taurus і ATACAMS: Я дивлюся на це оптимістично

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Резніков про надання Україні далекобійних ракет Taurus і ATACAMS: Я дивлюся на це оптимістично
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має сигнали від інших країн про те, що ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети Taurus і ATACAMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

"Я дивлюсь на це оптимістично, тим більше є сигнали від парламенту Німеччини. Що стосується ATACAMS, то тут я теж не бачу серйозних перепон. Америка дуже прагматична держава… Taurus і ATACAMS - будуть", - впевнений Резніков. 

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Топ коментарі

  • Алексей Бабак 6b6b25f8
    Твой дом - тюрьма. Хватит пи@ть, как ты за оборонку ночи не спишь
  • Yaroslav Udo
    Дев'ятий рєзніков за добу😱 За що??
  • Алекс Скела
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