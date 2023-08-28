Резніков: Ми ще не бачили фактів перекидання ядерної зброї в Білорусь

Україна не має підтверджених даних того, що Росія дійсно перемістила свою ядерну зброю до Білорусі.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За нашою інформацією, ми ще не бачили фактів (перекидання ядерки в РБ). І в мене є деякі сумніви, я поясню. Якби Росія дійсно прийняла рішення це зробити, вони б контролювали це самі. Якщо є ілюзії у глави Білорусі, що він буде це контролювати, він глибоко помиляється. Це буде привід для аншлюсу Білорусі повністю, якщо вони туди зайдуть з цим", - вважає Резніков.

Він додав, що розміщення ядерного озброєння є великим ризиком для незалежності Білорусі.

Попри це, на його думку, добре, що європейські друзі України, зокрема поляки та литовці, залишаються насторожі щодо цієї теми.

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Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планується завезти до Білорусі, вже перебуває на території країни.

Також Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що процес переміщення російської ядерної зброї до Білорусі дійсно триває.