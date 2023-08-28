Сенатор Грем закликав допомогти Україні провести вибори під час війни

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників України допомогти Києву провести вибори. Це сталося після слів Зеленського про те, що проведення виборів в умовах війни пов’язане з численними труднощами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Грема.

Сенатор привітав той факт, що президент України Володимир Зеленський висловив відкритість до ідеї проведення виборів наступного року, які, вважає Грем, "будуть розглядатися не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як утвердження демократії та свободи".

Він наголосив, що усвідомлює і необхідність окремих законодавчих рішень, і непрості безпекові умови для проведення виборів.

"Однак я не можу уявити собі кращої інвестиції в стабільність Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній, заснованій на верховенстві права демократії. Я закликаю всіх союзників України надати фінансову й технічну допомогу на підтримку цих зусиль", – додав він.

Грем також висловив упевненість, що проведення "демократичних виборів під час війни" сприймуть як бачення і Зеленським, і українським народом "вільної та демократичної України як сьогодні, так і в майбутньому".

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Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.

Представник Президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв на це, що не ведеться жодної дискусії про те, чи варто проводити вибори під час дії режиму воєнного стану.

Грем заявляв, що вибори мають відбутися навіть попри війну.

Зеленський заявляв, що хотів би провести вибори цього року, але для цього "спостерігачі мають бути в окопах".

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