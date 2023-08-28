Глава УГКЦ очікує від Папи Римського роз’яснень щодо його русофільських заяв

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що очікує пояснення від Папи Римського Франциска щодо його закликів до росіян не відмовлятися від спадщини Російської Імперії.

Про це йдеться у заяві Блаженнішого Святослава на сайті УГКЦ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У заяві йдеться, що Глава УГКЦ сподівається на те, що слова Папи Римського були сказані спонтанно і без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" Блаженніший Святослав називає найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Також він зауважує, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

Також читайте: ПЦУ теж може перейти на новий календар: остаточне рішення архієрейський собор ухвалить у травні, - Євстратій (Зоря)

"Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами". З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації", - йдетьс в заяві.

Блаженніший Святослав також повідомив, що через кілька днів єпископи УГКЦ візьмуть участь у щорічному Синоді в Римі та матимуть нагоду донести Папі "сумніви й біль українського народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави УГКЦ та католицької церкви Польщі підписали звернення щодо Волинської трагедії: "Після Бучі ми всі розуміємо, як важливо однозначно назвати винних"

Зазначимо, що йдеться про такі слова Папи Римського: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко вже засудив цю заяву.