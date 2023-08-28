На Таврійському напрямку ворог втратив 293 особи, успішний рух триває - Тарнавський
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На Таврійському напрямку російські війська втратили вбитими та пораненими 293 особи.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1218 вогневих завдань", - пише Тарнавський.
За його словами, за останню добу втрати ворога склали 293 особи: безповоротні - 50, поранені - 243.
Крім того, українські військові ліквідували 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: один танк, чотири ББМ, девʼять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БпЛА, девʼять одиниць автомобільної техніки.
Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів, один пункт управління та один контрольно-спостережний пункт росіян.