Новини • Допомога Україні

Резніков: "Що б там не було F-16 будуть, я це знаю"

1 93030
Резніков: "Що б там не було F-16 будуть, я це знаю"
Міністр оборони України Олексій Резнікoв точно знає, що Україна отримає винищувачі четвертого покоління F-16, а із ними і "інші цікавинки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Що б там не було F-16 будуть, я це знаю. Не просто думаю, а  знаю. І будуть інші різні "цікавинки". Тому що нам потрібно сьогодні говорити про майбутнє нашої армії, майбутнє Сил оборони. І ми про це говоримо, насамперед, з американськими партнерами, про Future Force Concept", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що навіть після перемоги, "щоб росіяни не могли повернутися", Україні потрібно мати потужну модернізовану сучасну армію.

"Сучасна авіація - це елемент ППО і елемент запобігання домінування ворога в повітрі. Тому F-16 і я маю надію - шведський Gripen, як мінімум, будуть у Повітряних силах України", - додав він.

Читайте також: Резніков про надання Україні далекобійних ракет Taurus і ATACAMS: Я дивлюся на це оптимістично

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Я також впевнений. І я не міністр оборони. Виключіть йому мікрофон. Дайте дерев'яну рахівницю, хай золоті яйця підраховує. Бо це його рівень.
  • Власов Сергей b3083465
    Слишком сегодня много спича Резникова прямо чует конец своей должности так забрасывает на вентилятор
  • Семен Мойсив e92dfb22
    Щось дуже багато цього Яйцеслава в ефірі з"явилось. Мабудь комусь заніс пару килограмів яєць..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини