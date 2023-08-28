Резніков: "Що б там не було F-16 будуть, я це знаю"

Міністр оборони України Олексій Резнікoв точно знає, що Україна отримає винищувачі четвертого покоління F-16, а із ними і "інші цікавинки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що б там не було F-16 будуть, я це знаю. Не просто думаю, а знаю. І будуть інші різні "цікавинки". Тому що нам потрібно сьогодні говорити про майбутнє нашої армії, майбутнє Сил оборони. І ми про це говоримо, насамперед, з американськими партнерами, про Future Force Concept", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що навіть після перемоги, "щоб росіяни не могли повернутися", Україні потрібно мати потужну модернізовану сучасну армію.

"Сучасна авіація - це елемент ППО і елемент запобігання домінування ворога в повітрі. Тому F-16 і я маю надію - шведський Gripen, як мінімум, будуть у Повітряних силах України", - додав він.

Читайте також: Резніков про надання Україні далекобійних ракет Taurus і ATACAMS: Я дивлюся на це оптимістично