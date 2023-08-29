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Корупція стосується переважно цивільних ВЛК, а не військових, - Резніков

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Корупція стосується переважно цивільних ВЛК, а не військових, - Резніков
Випадки корупції спостерігаються переважно в цивільних військово - лікарських комісіях.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні існує 760 цивільних ВЛК і тільки 103 - військових. Причому, ті 103 військові знаходяться в госпіталях і займаються підтвердженням вже після поранення втрати можливості продовжувати службу", - зазначив Резніков.

Міністр додав, що спокуси в отриманні хабаря у військово-лікарських комісіях дійсно є, але це стосується переважно цивільних ВЛК, а не військових.

Очільник міноборони вважає, що цифровізація та електронні реєстри, які з’являться в роботі ВЛК, викорінять корупційну складову.

Також читайте: Кабмін запровадив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК, - Міноборони

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Топ коментарі

  • Only
    Щось цієї Курочки Рябої сьогодні забагато.

    Намагається замінити рейтинг (не)популярності рейтингом впізнаваємості?
  • александр гнатюк f24d8141
    Скільки можна знущатись? Приберіть цю потвору! Його сьогодні більше за не-лоха!
  • Beta Human
    А воєнкоми-міьйонери доларові це хто?
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