Корупція стосується переважно цивільних ВЛК, а не військових, - Резніков
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Випадки корупції спостерігаються переважно в цивільних військово - лікарських комісіях.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Україні існує 760 цивільних ВЛК і тільки 103 - військових. Причому, ті 103 військові знаходяться в госпіталях і займаються підтвердженням вже після поранення втрати можливості продовжувати службу", - зазначив Резніков.
Міністр додав, що спокуси в отриманні хабаря у військово-лікарських комісіях дійсно є, але це стосується переважно цивільних ВЛК, а не військових.
Очільник міноборони вважає, що цифровізація та електронні реєстри, які з’являться в роботі ВЛК, викорінять корупційну складову.