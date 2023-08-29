Корупція стосується переважно цивільних ВЛК, а не військових, - Резніков

Випадки корупції спостерігаються переважно в цивільних військово - лікарських комісіях.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні існує 760 цивільних ВЛК і тільки 103 - військових. Причому, ті 103 військові знаходяться в госпіталях і займаються підтвердженням вже після поранення втрати можливості продовжувати службу", - зазначив Резніков.

Міністр додав, що спокуси в отриманні хабаря у військово-лікарських комісіях дійсно є, але це стосується переважно цивільних ВЛК, а не військових.

Очільник міноборони вважає, що цифровізація та електронні реєстри, які з’являться в роботі ВЛК, викорінять корупційну складову.

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