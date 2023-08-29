Член міськради Баден-Бадена намалював свастику на автомобілях з України

У німецькому курортному місті Баден-Баден член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами "Fuck UA".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До якої саме політичної фракції належить порушник, не уточнюється. Член міськради звинувачується в тому, що він у січні та березні розмалював по одному з українських автомобілів на одному з підземних паркінгів.

За фактом цього правопорушення політику виписали штраф "за використання атрибутики антиконституційних організацій" та образу, повідомила прокуратура Баден-Бадена.

Згідно з повідомленнями, політику 24 серпня було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Точна сума штрафу, який поки що не набрав законної сили, не називається. Якщо політик не оскаржить штраф, то він набуде чинності 8 вересня.

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