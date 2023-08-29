Претендент на висування від Республіканської партії на виборах президента США Рамасвамі пропонує віддати РФ окуповані території України

Претендент на висування від Республіканської партії на президентських виборах 2024 у США Вівек Рамасвамі пропонує визнати російську окупацію частини українських територій та закрити Україні шлях до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Рамасвамі наголосив, що найбільшу небезпеку для США становить зближення Москви й Пекіна. За його словами, "чим довше в Україні триває війна, тим більше стає зрозуміло, що її єдиний переможець — це Китай".

Претендент на президентських виборах хоче повторити вчинок Ніксона та поїхати у 2025 році до Москви, щоб "забезпечити мир в Україні" на "умовах, які ставлять американські інтереси на перше місце".

"З цією метою я прийму російський контроль над окупованими територіями і пообіцяю заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм", — заявив республіканець.

Крім того, Рамасвамі хоче скасувати санкції для країни-агресора Росії. Він вважає, що таким чином зможе піднести Росію як стратегічний фактор стримування китайських планів у Східній Азії.

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Раніше Рамасавамі заявив, що США мають домогтися "великих поступок" від України, щоб завершити війну.

Як повідомляє CNN, результати попередніх опитувань республіканців показують, що Рамасвамі посідає третє місце (11%) після Дональда Трампа (53%) і Рона ДеСантіса (16%) на праймеріз.