Україна потребує участі третьої країни для звільнення цивільних з російського полону, - Кулеба

Україна в питанні звільнення цивільних осіб із російського полону потребує залучення третьої країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Керівник МЗС зазначив, що залучення третьої країни дає можливість використовувати "дипломатію маятника" з Росією. Він відзначив, що це дуже важливо в питанні захисту людських життів.

"Питання цивільних заручників - це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, цей процес відрізняється від обміну військовополонених", - сказав Кулеба.

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