Міноборони РФ повідомило, що над Тульською областю збили два безпілотники
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В ніч на вівторок над Тульською областю російська ППО збила два безпілотники літакового типу.
Про це повідомили у міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Тульської області", - йдеться у повідомленні .
Раніше російське міноборони повідомило, що ввечері 28 серпня у Бєлгородській області ППО збили спочатку один безпілотник літакового типу, а за кілька годин ще один дрон такого ж типу.