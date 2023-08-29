Міноборони РФ повідомило, що над Тульською областю збили два безпілотники

В ніч на вівторок над Тульською областю російська ППО збила два безпілотники літакового типу.

Про це повідомили у міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Тульської області", - йдеться у повідомленні .

Раніше російське міноборони повідомило, що ввечері 28 серпня у Бєлгородській області ППО збили спочатку один безпілотник літакового типу, а за кілька годин ще один дрон такого ж типу.

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