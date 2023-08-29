Армія РФ не може відновити масштабні наступальні операції через брак елітних підрозділів, - ISW

Російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні війська, спрямовуючи їх для захисту вразливих позицій на шляху українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Геолоковані кадри, опубліковані 27 серпня, показують, що російське військове командування перекинуло підрозділи 76-ї російської гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій біля Роботино, ймовірно, з району Кремінної на Луганщині.

Експерти ISW раніше зазначали, що російські війська передислокували 7 гвардійську гірськострілецьку дивізію ПДВ з Херсонської області для підтримки російської оборони в Запорізькій області, а також перекинули інші сили ПДВ з Луганської області для захисту від контрнаступів українських військ на флангах Бахмута.

Російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як наступальні, і вони, ймовірно, деградували через свій високий оперативний темп. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність армії РФ проводити складні оборонні операції і майже, напевно, підірве будь-які наміри Росії відновити масштабні наступальні операції, які переважно спиралися на ПДВ, яких зараз не вистачає у РФ.

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