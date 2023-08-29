Новини • Агресія Росії проти України

Нема потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, - Резніков

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Нема потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, - Резніков
Мобілізаційний план в Україні наразі ще не виконаний, тому немає потреби оголошувати збільшення мобілізаційної планки.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію зі збільшення чисельності. У нас є ще ресурси з погляду правового плану", - зазначив Резніков.

Міністр заявив, що Україна зазнає втрат, але вони "кратно менші від втрат росіян", хоча є загиблі й поранені, тому потрібно заповнювати втрати.

"Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і потрібно збільшувати - ні, такого немає", - додав очільник Міноборони.

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    як прокоментувати справи корупціонерів-воєнкомів то від яйцекрада і слова не чути,а як треба на чомусь попіаритись так мерзота тут як тут вилуплюється з яйця вже зі своєю тупорилою либою.
  • Frol Fedoroff
    Де куртки для ЗСУ, шахрай?
  • мврина
    Щось дуже багато цього зашквареного у новинах. І не соромно мати такі плями на репутації і сидіти в кріслі як та жаба
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