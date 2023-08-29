Пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині, представили до державних нагород, - Повітряні сили

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено до державних нагород.