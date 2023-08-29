Пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині, представили до державних нагород, - Повітряні сили
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Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено до державних нагород.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання "підполковник" (посмертно), капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання "майор" (посмертно)", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Повітряні сили оприлюднили імена загиблих пілотів. Серед них - легендарний Андрій Пільщиков із позивним Джус.