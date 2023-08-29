Росіяни продовжують примусову паспортизацію жителів окупованої Херсонщини, - Генштаб

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Про це йдеться в ранковому зведенні ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація довела місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів РФ до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Також, з 23 серпня цього року окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

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