За добу окупанти завдали вісім ракетних і 47 авіаударів по Україні, - Генштаб
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Російські окупанти протягом доби завдали вісім ракетних і 47 авіаційних ударів по території України, здійснили 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах.
Про це йдеться в ранковому зведенні ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.