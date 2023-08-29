Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 261 840 осіб (+530 за добу), 4 414 танків, 5 450 артсистем, 8 579 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 261 840 російських загарбників.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
танків ‒ 4414 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
артилерійських систем – 5450 (+25) од,
РСЗВ – 733 (+3) од,
засоби ППО ‒ 500 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),
крилаті ракети ‒ 1419 (+4),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
спеціальна техніка ‒ 820 (+11).