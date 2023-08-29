Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 261 840 осіб (+530 за добу), 4 414 танків, 5 450 артсистем, 8 579 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 261 840 російських загарбників.