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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 261 840 осіб (+530 за добу), 4 414 танків, 5 450 артсистем, 8 579 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 261 840 російських загарбників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,

танків ‒ 4414 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,

артилерійських систем – 5450 (+25) од,

РСЗВ – 733 (+3) од,

засоби ППО ‒ 500 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),

крилаті ракети ‒ 1419 (+4),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,

спеціальна техніка ‒ 820 (+11).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 261 840 осіб (+530 за добу), 4 414 танків, 5 450 артсистем, 8 579 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Igor Grytselyak
    Навіть попри патякання західних розчарувальників,цифри вражають.Контрнаступ-це не про території,а про москалерубку,разом з металорубкою)
  • Владислав Сварчевський
    Вдалий день! Слава ЗСУ!!!
  • Виктор Бороветский
    Хлопці ,ви найкращі!! Слава ЗСУ!!
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