Південна Корея виділить майже 400 млн доларів Україні

Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів) у 2024 році на відновлення та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що згідно з фінансовим звітом Південної Кореї, Сеул у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме 98 млн доларів на відновлення та 196 млн на гуманітарну допомогу.

Також, 98 млн доларів уряд надасть через міжнародні організації.

Збільшення допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям розширити свою присутність за кордоном і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, а також взяти на себе відповідальність як ключового члена світової спільноти, йдеться в повідомленні Міністерства економіки й фінансів про бюджет Південної Кореї.

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