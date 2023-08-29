Південна Корея виділить майже 400 млн доларів Україні
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Південна Корея надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 520 млрд вон (394 млн доларів) у 2024 році на відновлення та гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що згідно з фінансовим звітом Південної Кореї, Сеул у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме 98 млн доларів на відновлення та 196 млн на гуманітарну допомогу.
Також, 98 млн доларів уряд надасть через міжнародні організації.
Збільшення допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям розширити свою присутність за кордоном і захистити національні інтереси, такі як ланцюги поставок, а також взяти на себе відповідальність як ключового члена світової спільноти, йдеться в повідомленні Міністерства економіки й фінансів про бюджет Південної Кореї.