Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсонщини, дитсадки у Херсоні та Бериславському районі, 1 людина загинула
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Російські військові протягом минулої доби поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.