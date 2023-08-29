Новини

Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсонщини, дитсадки у Херсоні та Бериславському районі, 1 людина загинула

6261
Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсонщини, дитсадки у Херсоні та Бериславському районі, 1 людина загинула
Російські військові протягом минулої доби поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по будинку в с. Садове на Херсонщині: Загинула жінка, чоловік дістав поранення

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини