Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсонщини, дитсадки у Херсоні та Бериславському районі, 1 людина загинула

Російські військові протягом минулої доби поцілили у житлові квартали населених пунктів області; території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі.