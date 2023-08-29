Російські загарбники з "Градів" обстріляли Очаків Миколаївської області
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Минулої доби окупанти п’ять раз обстріляли з мінометів та артилерії акваторію Очаківської громади. По Очакову були з "Градів".
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 28 серпня, о 12:02, 12:35, 12:52, 14:41, 16:27 фіксувалися ворожі мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора, о 14:57 ворог завдавав удару реактивною системою залпового вогню "Град" по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.