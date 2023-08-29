Прем’єр Японії Кісіда 29 серпня проведе переговори із Зеленським, - ЗМІ

У вівторок, 29 серпня, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда ініціював телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo.

Як зазначають джерела в японському уряді, ймовірно, під час бесіди обговорення буде зосереджено на підтвердженні солідарності Японії з Україною, а також анонсі нового пакету різнобічної допомоги для відновлення української держави.

Кісіда також, ймовірно, скористається цими переговорами для узгодження позицій із Зеленським перед самітом країн G20, який відбудеться в Індії наступного місяця. Раніше повідомлялося, що на полях саміту прем'єр Японії планує обговорити допомогу Україні та нові санкції проти Росії зі світовими лідерами.

Також уряд Японії вживає заходів для підготовки проведення міжнародної конференції з відновлення України на початку наступного року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд, - прем’єр Кісіда