Німеччина почне розміщувати бригаду своїх військових у Литві на початку 2024 року

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідери Литви та Німеччини ухвалили спільне комюніке про розгортання німецької бригади в балтійській країні.

Про це заявив головний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"До кінця цього кварталу ми матимемо план. Я переконаний, що ми перейдемо до етапу реалізації на початку 2024 року. Ми маємо підготувати відповідні умови. Я, міністр та політичне керівництво зацікавлені в тому, щоб це сталося якнайшвидше", - заявив Броєр.

За словами Броєра, заплановане розміщення німецької бригади в Литві дозволить Німеччині "відплатити за солідарність і відчуття безпеки", які вона колись відчувала, перебуваючи на передовій НАТО під час Холодної війни.

Німеччина не висунула жодних нових умов для постійної дислокації своєї бригади, заявив міністр оборони Литви Вальдемарас Рупшис.

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"Рішення прийнято без жодних нових умов. Тепер вся інша робота в руках фахівців. Це означає, що потрібно вирішити, коли, скільки і де буде розгорнута бригада", - додав він.

За словами Рупшиса, більш детальна інформація про бригаду буде доступна наприкінці вересня або в середині жовтня.