"Вагнерівцям" у Білорусі видають нові паспорти, - опозиціонер Латушко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Латушко сказав в інтерв’ю польському виданню РАР.
"За підтвердженою інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти – справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів", - зазначив він.
Латушко додав, що в Білорусі залишаються кілька тисяч найманців з ПВК "Вагнера" і білоруський диктатор Олександр Лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але "у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків".
Латушко зазначив, що частина з "вагнерівців" вирушить в Африку, частина – підпише контракти з Міноборони Росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у Білорусі.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".