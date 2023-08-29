"Вагнерівцям" у Білорусі видають нові паспорти, - опозиціонер Латушко

Павло Латушко, білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі, заявив, що найманцям ПВК "Вагнер", які залишилися на території РБ, видають нові паспорти на інші імена для перетину кордону до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Латушко сказав в інтерв’ю польському виданню РАР.

"За підтвердженою інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти – справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів", - зазначив він.

Латушко додав, що в Білорусі залишаються кілька тисяч найманців з ПВК "Вагнера" і білоруський диктатор Олександр Лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але "у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків".

Латушко зазначив, що частина з "вагнерівців" вирушить в Африку, частина – підпише контракти з Міноборони Росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі лишаються 10 тисяч "вагнерівців", "нікуди вони не тікають", - Лукашенко

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".