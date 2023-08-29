Минулої доби окупанти завдали ударів по 4 районах Харківської області, без постраждалих
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Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
У селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.
Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У с. Курилівка Куп'янського району, пошкоджено будинок.
Близько 08:50, 28 серпня, в с. Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих.