Минулої доби окупанти завдали ударів по 4 районах Харківської області, без постраждалих

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

У селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та гараж приватного домоволодіння. У с. Курилівка Куп'янського району, пошкоджено будинок.

Близько 08:50, 28 серпня, в с. Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався та зайнявся трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Без постраждалих.

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