За тиждень декларації подали понад 5,7 тис. посадовців, - НАЗК

За минулий тиждень понад 5,7 тис. посадовців подали декларації. Динаміка декларування зросла вдвічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Всього станом на 28 серпня декларації за 2021 рік подали вже 399,2 тис. публічних службовців", - ідеться в повідомленні.

Серед них: 48 народних депутатів (+ 3 за тиждень); 5 міністрів; 3 заступники керівника Офісу Президента; 35 428 посадовців категорій "А" та "Б" (держслужбовці на керівних посадах, +213 за тиждень); 2 570 суддів (+ 39 за тиждень); 9 975 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 67 за тиждень); 7 голів ОДА та ОВА.

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За 2022 рік подали декларації понад 277 тис. осіб. Зокрема, 31 народний депутат (+1 за тиждень), один заступник керівника Офісу Президента (+1), 4 члени Уряду та 3 голови ОДА/ОВА.