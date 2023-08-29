У Кремлі затвердили нові наративи, які будуть використовувати в інформаційній війні проти України, - ГУР МО

25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про "масову мобілізацію", "зневіру українських партнерів у можливості перемоги", "провальний контрнаступ", "тотальну корупцію" та "прекрасне життя на окупованих територіях".

"У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері", – йдеться у повідомленні.

Кремлівські політтехнологи будуть використовувати наступні теми та наративи:

"Масова мобілізація":

● начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

● начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх. "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":

● уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

● фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України. "Український контрнаступ не має успіхів":

● начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

● начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;

● пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників. "Тотальна корупція":

● начебто держава не бореться з корупцією - "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";

● начебто відсутність покарань для корупціонерів. "Прекрасне" життя на окупованих територіях:

● начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

● "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

● "вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами РФ;

● "Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

● українська влада начебто "здає" Куп'янськ.

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