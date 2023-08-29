Мінвідновлення спрямує 1,5 млрд грн коштів від ЄІБ на проєкти відбудови у регіонах України. ІНФОГРАФІКА

Міжвідомча комісія розподілила 1,5 млрд грн невикористаного траншу Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на відновлення і розвиток соціальної та критичної інфраструктури в регіонах України.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення у Фейсбуці.

Йдеться про залишки коштів, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до державного бюджету. Відповідно до рішення уряду, ці кошти будуть спрямовані на нові бюджетні програми.

"Комісія розглянула першу частину поданих регіонами пропозицій щодо фінансування 165 проєктів на 1,9 мільярда гривень. З них 140 відповідають встановленим вимогам і до них відсутні зауваження. Міжвідомча комісія підтримує ці проєкти та рекомендує їх до погодження", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До "Армії відновлення" долучилися вже майже 47,5 тис. українців. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що пропозиції формуються регіональною владою з урахуванням доцільності, ефективності, взаємоузгодженості, пріоритетності та задоволення першочергових потреб населення. Після цього вони передаються Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України для їх подальшого розгляду Міжвідомчою комісією.

Детальний розподіл коштів по регіонах можна побачити на інфографіці міністерства. Найбільше - 40 проєктів - планується у Чернігівській області, 16 - в Донецькій та 14 - проєктів у Херсонській області.

Читайте також: Комітет Ради погодив спрямування 3,3 мільярда на пілотні проєкти комплексного відновлення