Служба в армії РФ з моменту вторгення стала більш прибутковою, це мотивує росіян з бідних регіонів вступати на службу до війська, - британська розвідка

Зараз зарплатня молодших офіцерів російської армії у 2,7 раза перевищує середню заробітну плату в Росії. Жителів найбідніших регіонів Росії заманюють на війну з Україною високими зарплатами.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Ще 4 лютого 2022 року президент Росії Владімір Путін зазначив, що російський лейтенант отримує 81 200 рублів на місяць. В жовтні 2022 року він оголосив, що навіть мобілізовані рядові солдати отримуватимуть 195 000 рублів на місяць.

"Багато молодших офіцерів, які служать в Україні, зараз отримують понад 200 000 рублів на місяць. Це в 2,7 раза перевищує середню заробітну плату в Росії, яка становить 72 851 рубль", - вказують експерти.

Вони зазначають, що висока зарплата і додаткові пільги є сильним стимулом для військовослужбовців, особливо з бідних регіонів Росії, вступати до лав Збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ не може відновити масштабні наступальні операції через брак елітних підрозділів, - ISW

"Однак Росія все ще навряд чи досягне своїх цілей щодо набору добровольців до лав Збройних сил", - резюмують у британській розвідці.