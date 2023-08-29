Служба в армії РФ з моменту вторгення стала більш прибутковою, це мотивує росіян з бідних регіонів вступати на службу до війська, - британська розвідка
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Ще 4 лютого 2022 року президент Росії Владімір Путін зазначив, що російський лейтенант отримує 81 200 рублів на місяць. В жовтні 2022 року він оголосив, що навіть мобілізовані рядові солдати отримуватимуть 195 000 рублів на місяць.
"Багато молодших офіцерів, які служать в Україні, зараз отримують понад 200 000 рублів на місяць. Це в 2,7 раза перевищує середню заробітну плату в Росії, яка становить 72 851 рубль", - вказують експерти.
Вони зазначають, що висока зарплата і додаткові пільги є сильним стимулом для військовослужбовців, особливо з бідних регіонів Росії, вступати до лав Збройних сил.
"Однак Росія все ще навряд чи досягне своїх цілей щодо набору добровольців до лав Збройних сил", - резюмують у британській розвідці.