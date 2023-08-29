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Служба в армії РФ з моменту вторгення стала більш прибутковою, це мотивує росіян з бідних регіонів вступати на службу до війська, - британська розвідка

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Служба в армії РФ з моменту вторгення стала більш прибутковою, це мотивує росіян з бідних регіонів вступати на службу до війська, - британська розвідка
Зараз зарплатня молодших офіцерів російської армії у 2,7 раза перевищує середню заробітну плату в Росії. Жителів найбідніших регіонів Росії заманюють на війну з Україною високими зарплатами.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Ще 4 лютого 2022 року президент Росії Владімір Путін зазначив, що російський лейтенант отримує 81 200 рублів на місяць. В жовтні 2022 року він оголосив, що навіть мобілізовані рядові солдати отримуватимуть 195 000 рублів на місяць.

"Багато молодших офіцерів, які служать в Україні, зараз отримують понад 200 000 рублів на місяць. Це в 2,7 раза перевищує середню заробітну плату в Росії, яка становить 72 851 рубль", - вказують експерти.

Вони зазначають, що висока зарплата і додаткові пільги є сильним стимулом для військовослужбовців, особливо з бідних регіонів Росії, вступати до лав Збройних сил.

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"Однак Росія все ще навряд чи досягне своїх цілей щодо набору добровольців до лав Збройних сил", - резюмують у британській розвідці.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

    Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
  • 5 копійок
    На лаптєрейху офіцерів взагалі нема. Їх постріляли більшовики.
  • Nihilist Toxicus
    Розумно ведуть рекрутацію,гроші-то найкращий мотиватор в капіталістичному суспільстві.
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