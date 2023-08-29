ЗСУ на Півдні ліквідували понад 30 окупантів. Знищують як засоби нападу, так і засоби захисту рашистів, - ОК "Південь"

Сили оборони на Південному напрямку знищують і засоби нападу рашистів, і засоби захисту.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій зоні відповідальності більше контрбатарейна боротьба, яка виражається кожного дня в наших зведеннях. .. За попередню добу можемо звітувати про знищення 33 окупантів, скорочено їхній недофлот річковий на 5 човнів, знищена реактивна система залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс типу "Бук".

Ми нищимо не тільки їхні засоби нападу, але і засоби захисту. Для того, щоб вони були безсилими перед нашими атаками", - пояснила вона.

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