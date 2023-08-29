Українські воїни знищили новітню російську РЛС "Предел-Е" вартістю 200 мільйонів доларів. ВIДЕО

Українські підрозділи на південному напрямку знищили найновішу розробку російського ВПК - радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення "Предел-Е", орієнтовна вартість якої 200 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім неї, було знищено також і станцію радіоелектронної боротьби "Леер-2".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої РЛС "Зоопарк-1" на бердянському напрямку. ВIДЕО безпілотника

"Предел-Е" - мобільна берегова загоризонтна РЛС підвищеної скритності ЗС РФ. Прототип представлено у 2021 році на 10 Військово-морському салоні. Вперше готовий комплекс презентований у червні 2023 року. Вартість: $200 млн(2023).Заявлений радіус виявлення кораблів: 400 км. (Було вказано, що це досягнуто завдяки використанню эфекту аномального розповсюдження радіохвиль, яке відбувається у приводяному шарі атмосфери у так званому "волноводі випарення")."Прєдєл-Е" розроблено для оснащення постів берегової системи моніторингу надводної та повітряної обстановки на відстанях, що перевищують радіогоризонт, з метою контролю території та виявлення порушення кордонів. Мобільна берегова РЛС "Прєдєл-Е" призначена для виявлення, супроводу та видачі цілевказівок по надводним і низьколітаючим повітряним цілям. Система використовує активні фазовані антенні решітки (АФАР) та інші технології, які, за даними розробника, дозволяють збільшувати дальність виявлення у 10-15 раз у порівнянні з дальністю радіогоризонту. Треба підкреслити, що точні параметри цієї РЛС засекречені.

Дивіться також: Артилеристи 45-ї бригади знищують новітню російську НРЛС "Репейник". ВIДЕО