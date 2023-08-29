Кремль наказав спецслужбам РФ готуватися до загрози нового військового заколоту, - росЗМІ

У Кремлі вважають, що після ліквідації ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на три джерела, зокрема урядовця, який раніше служив у силових структурах, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, спецслужби РФ вже працюють над тим, щоб проконтролювати та не допустити подібних "виступів", які на чолі з Пригожиним "вагнерівці" влаштували наприкінці червня.

"Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 км до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму", – заявили джерела росЗМІ.

Зазначається, що Кремль не зможе зберегти ПВК "Вагнер" в нинішньому вигляді і її розформують.

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"Багато членів ПВК Вагнера вважають, що за (загибеллю Пригожина) може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики", - каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

"Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК Вагнера, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому", - зазначає Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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