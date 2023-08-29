ОК "Південь" про ситуацію на Запоріжжі: Просування ЗСУ очевидне, росіяни відступають

Визволений населений пункт - це можливість закріпитися та побудувати додаткові рубежі.

Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі проривна. Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - пояснила вона.

"Саме просування Сил оборони – це також дуже потужний психологічний тиск на ворога, що в умовах гібридної війни теж є зброєю", - додала речниця.

За словами Гуменюк, будь-який населений пункт – це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі оборони, "для того, щоб не бути вибитими звідти, і для того, щоб міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога".

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