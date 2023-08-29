Колишнього бойовика "ДНР", який хотів втекти до невизнаного Придністров’я, затримали у Вінницькій області, - СБУ

На Вінниччині, поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, затримали ще одного бойовика терористичної організації "днр", який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України. Зловмисник намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині. У 2014 році він приєднався до так званого "слов’янського полку" – підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України.

Там його залучали до "чергування" на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону. Під час таких "зупинок" бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та "конфіскації" їхніх авто", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник адміністрував декілька прокремлівських груп у забороненій соцмережі "Вконтакте", в яких агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної "ДНР".

Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався "залягти на дно".

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Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області. При обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон та сім-картки із доказами його комунікації з бойовиками "ДНР". Йому повідомили про підозру за участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.