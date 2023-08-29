США закликає Росію припинити переслідування кримських татар у Криму та звільнити всіх політв’язнів
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Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив репресії російською окупаційною владою у Криму кримських татар та закликав РФ звільнити всіх політичних в’язнів і припинити окупацію України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Блінкен написав у X (колишній Twiiter).
Від імені США він засудив триваюче переслідування кримських татар російською окупаційною владою та нову хвилю масових арештів і затримань.
"Росія повинна припинити переслідування кримських татар, окупацію України та звільнити всіх політичних в'язнів", – наголосив Блінкен.