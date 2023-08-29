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США закликає Росію припинити переслідування кримських татар у Криму та звільнити всіх політв’язнів

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США закликає Росію припинити переслідування кримських татар у Криму та звільнити всіх політв’язнів
Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив репресії російською окупаційною владою у Криму кримських татар та закликав РФ звільнити всіх політичних в’язнів і припинити окупацію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Блінкен написав у X (колишній Twiiter).

Від імені США він засудив триваюче переслідування кримських татар російською окупаційною владою та нову хвилю масових арештів і затримань.

"Росія повинна припинити переслідування кримських татар, окупацію України та звільнити всіх політичних в'язнів", – наголосив Блінкен.

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Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Коли США "закликає" або висловлює "глибоку стурбованість",то в кремлі це сприймають так: ага,сиканули піндоси,зарас ми вам ще ядерною єлдою по губам поводим,щоб остаточно в штанці наложили).
  • Redcar Ukraine
    потім тупнули ніжкою: путіне, геть з України
  • Андрей Ивашкевич
    Всьо? Закликав? Значить все в порядку, чекаєм звільнення. Йду попкорном.
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