США закликає Росію припинити переслідування кримських татар у Криму та звільнити всіх політв’язнів

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив репресії російською окупаційною владою у Криму кримських татар та закликав РФ звільнити всіх політичних в’язнів і припинити окупацію України.