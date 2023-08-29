В окупованому Сєверодонецьку росіяни виносять з квартир українців посуд та одяг

Минулого року російські загарбники виносили з квартир жителів Сєверодонецьку побутову техніку та коштовні речі. Тепер дійшла черга посуду та предметів одягу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Минулого року в Сєверодонецьку мародерили переважно заможні квартири та будинки, виносячи звідти техніку та коштовні речі. Але все рано чи пізно закінчується. Тому злодійство перейшло на більш примітивний рівень — крадуть посуд та предмети одягу, на які раніше навіть не звертали уваги. А більше й нічого брати", - йдеться в повідомленні.

Лисогор також повідомив, що окупований Лисичанськ вже багато місяців залишається закритим містом. Потрапити до населеного пункту вкрай важко - потрібна місцева реєстрація або домовленість з окупаційною адміністрацією.

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"Напередодні так званих "перших виборів" ці заходи не послаблюють, бо населення, на думку, росіян, повинно віддати голоси. А "своїх" сторонніх загарбники й так пустять для голосування скільки завгодно", - додав голова Луганської ОВА.