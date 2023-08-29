В окупованому Сєверодонецьку росіяни виносять з квартир українців посуд та одяг
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
Минулого року в Сєверодонецьку мародерили переважно заможні квартири та будинки, виносячи звідти техніку та коштовні речі. Але все рано чи пізно закінчується. Тому злодійство перейшло на більш примітивний рівень — крадуть посуд та предмети одягу, на які раніше навіть не звертали уваги. А більше й нічого брати", - йдеться в повідомленні.
Лисогор також повідомив, що окупований Лисичанськ вже багато місяців залишається закритим містом. Потрапити до населеного пункту вкрай важко - потрібна місцева реєстрація або домовленість з окупаційною адміністрацією.
"Напередодні так званих "перших виборів" ці заходи не послаблюють, бо населення, на думку, росіян, повинно віддати голоси. А "своїх" сторонніх загарбники й так пустять для голосування скільки завгодно", - додав голова Луганської ОВА.