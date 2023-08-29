Допомога Україні від ЄС стримується розбіжностями між країнами-членами про поповнення бюджету, - FT

Занепокоєння щодо напруженості національних бюджетів та зростання витрат у ЄС загрожують наданню додаткової фінансової допомоги Україні.

Про це пише The Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фінансування ЄС для підтримки України стримується через розбіжності між державами-членами. Прохання Брюсселя про додаткове фінансування на загальну суму 86 млрд євро, спрямоване на полегшення навантаження на бюджет ЄС і водночас на продовження чотирирічної підтримки України, розділило країни ЄС й призвело до закликів до скорочення і подовження термінів затвердження.

Дебати є ключовим випробуванням рішучості Заходу щодо України, оскільки військові скептики в Європі та США починають вказувати на обмежені успіхи, досягнуті літнім контрнаступом України проти Росії.

29 серпня міністри ЄС відновлять консультації після літніх канікул, при цьому підтримка України буде займати перше місце в порядку денному на зустрічах міністрів оборони та закордонних справ.

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FT зазначає, що переговори про фінансування ускладнювалися тим, що Єврокомісія об'єднала фінансову підтримку України з вимогами щодо поповнення бюджету ЄС, включаючи положення про покриття процентних витрат за боргами та підвищення зарплат чиновників ЄС.

Багато країн ЄС заявили, що, хоча додаткова фінансова підтримка України є розумною, інші елементи пакета запитів є результатом внутрішніх проблем управління бюджетом ЄС, що не заслуговує на додаткові кошти.

Такі країни, як Німеччина та Нідерланди, очолили опір, стверджуючи, що затягування бюджетних пасків у зв'язку зі зростанням процентних ставок та вимог до заробітної плати також має бути відображено в Брюсселі.

"Час невідповідний. Урядам доводиться самим ухвалювати важкі рішення, і тепер Брюссель просить їх внести більший внесок", - сказав один з високопоставлених дипломатів ЄС.

За словами дипломатів, Брюсселю потрібні кошти, щоб збільшити зарплати членів Комісії відповідно до інфляції. "Це найкраща внутрішньополітична платформа для національного лідера", - додали вони.

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Видання зазначає, що ця суперечка створює підґрунтя для того, що, як очікується, буде одними з найбільш напружених переговорів у ЄС до кінця цього року. У червні комісія визначила поповнення бюджету на 2021-2027 роки на 66 мільярдів євро, яке фінансувалося державами-членами. Брюссель окремо запропонував 20 мільярдів євро на постачання зброї Україні.

"66 мільярдів євро включають майже 19 мільярдів євро на покриття несподівано високих витрат за спільними позиками ЄС, близько 2 мільярдів євро на збільшення адміністративних витрат, включаючи підвищення зарплат чиновників, 15 мільярдів євро на витрати, пов'язані зі зростанням міграції та фінансування зовнішніх країн. Також 10 мільярдів євро на ініціативи, включаючи новий інноваційний фонд", - додає FT.

Це поповнення багаторічної фінансової програми (MFF - ред.) також включає гранти на суму 17 млрд євро для України й доповнюється пакетом кредитів на суму 33 млрд євро. У сукупності цей пакет вартістю 50 мільярдів євро, розрахований на чотири роки, спрямований на те, щоб забезпечити довгострокову бюджетну стабільність країни. Брюссель закликав інших донорів ухвалити цей підхід.

Найбільші країни ЄС наразі обговорюють аспекти поповнення MFF з метою досягнення консенсусної позиції, зазначивши, що, ймовірно, дебати можуть затягнутися до кінця року.

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"У грудні всі ці питання зійдуться воєдино, і нам потрібна буде відповідь", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах щодо фінансування України.

Водночас 27 держав-членів ЄС просять разом внести ще 20 мільярдів євро до фонду озброєнь, яким керує Брюссель, для гарантування військової підтримки Україні протягом наступних 4 років.

Цей банк фінансування, передбачений як частина вкладу ЄС в так звані довгострокові "безпекові зобов'язання" перед Україною, покликані захистити її від російської агресії, будуть додатково обговорювати міністри оборони й закордонних справ країн ЄС цього тижня.

Представники ряду країн-членів ЄС заявляють, що фонд – частина Європейського фонду миру ЄС, який фінансує поставки зброї в Україну з лютого минулого року – в кінцевому підсумку отримає підтримку завдяки широкому бажанню допомогти Києву.

"Ми всі хочемо допомогти Україні, немає жодного небажання робити те, про що нас просять, або навіть робити більше, якщо це необхідно. Але всі гроші надходять з одних і тих же джерел. Хтось повинен чимось поступитися", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС із країни, яка висловила занепокоєння з приводу запиту на додаткові кошти.

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