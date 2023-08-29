Резніков про зрив поставок для МО на 3,5 млрд грн польською компанією Alfa: Вимагатимемо або повернення грошей, або снаряди

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував розслідування ЗМІ щодо зриву поставок для МО польською компанією Alfa.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це він заявив під час пресконференції.

За його словами, польська фірма Alfa справді є однією з іноземних компаній, які підписали контракти з Міноборони.

"Таких фірм багато, і, на жаль, навіть впливові гравці на ринку далеко не всі змогли виконати підписані контракти. Є і українські фірми, які зірвали поставки, і американські", - сказав міністр.

Резніков наголосив, що вже подано кілька арбітражних позовів проти цієї компанії.

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"Ця фірма запропонувала нам інші види снарядів, ми зараз вивчаємо чи вони нам підходять. І далі або будемо доставляти їх, або вимагатимемо повернути передоплату", - сказав очільник Міноборони.

Резніков також зазначив, що Міністерство вже виграло арбітражний суд проти іншої компанії. Це дає йому надію, що й інші такі спори міністерство виграє.

Міністр також наголосив, що більшою є проблема з українськими спецімпортерами. Бо це державні компанії, у яких цих грошей просто немає. Тому буде йти мова про банкрутство.

Раніше повідомлялось, що Міноборони уклало декілька контрактів на постачання зброї, боєприпасів та спорядження із польською компанією Alfa. Проте та зірвала поставки та має заборгованість понад 3,5 млрд грн.

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