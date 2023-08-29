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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 5 окупантів, 1 командно-спостережний пункт, 5 плавзасобів та 27 квадрокоптерів

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Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 5 окупантів, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 спостережний пункт, 1 командно-спостережний пункт, 5 плавзасобів та 27 квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 5 окупантів, 1 командно-спостережний пункт, 5 плавзасобів та 27 квадрокоптерів 01

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