Минулої доби підрозділи ВМС знищили 5 окупантів, 1 командно-спостережний пункт, 5 плавзасобів та 27 квадрокоптерів

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.