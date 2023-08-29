Україна повернула тіла ще 84 загиблих захисників

Тіла повернули з тимчасово окупованих територій. Після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", - йдеться в повідомленні.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Читайте: Росія передала Україні 12 тіл захисників, які до того вважалися військовополоненими, - Координаційний штаб