Воював проти України та потрапив у полон: Повідомлено про підозру жителю окупованого Криму

Жителю тимчасово окупованого Криму, який вступив у лави армії РФ, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У 2021 році житель окупованого Криму уклав контракт та вступив до лав збройних сил держави-окупанта.

"Вже після повномасштабного вторгнення росії на територію України, будучи у складі російських збройних сил, військовослужбовець брав активну участь у бойових діях проти Сил Оборони України. Він виконував завдання ворога на території Херсонської та Миколаївської областей. Його дії нанесли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

Пізніше українські захисники взяли військовослужбовця в полон.Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

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