Країни G7 не мають "єдиного погляду" щодо гарантій безпеки для України, - WSJ

Двосторонні домовленості про гарантії безпеки від країн "Великої сімки" для України можуть бути досягнуті лише у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, наразі союзники України не мають "єдиного погляду" щодо того, наскільки деталізованими мають бути такі зобов’язання.

Крім того, партнери також мають обговорити з Україною її майбутні військові потреби. Їм потрібно буде координувати двосторонні переговори між західними лідерами та гарантувати, що оборонна промисловість союзників зможе надати Україні обіцяну військову допомогу, не нехтуючи своїми потребами у поповненні запасів і розширенні можливостей.

Як уточнюють співрозмовники WSJ, без надання Україні надійної підтримки навряд чи вдасться змусити Росію припинити війну.

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За словами французького чиновника, Франція планує розпочати перший раунд переговорів з Україною про двосторонні гарантії безпеки вже найближчими тижнями. Представники США кажуть, що сподіваються провести другу зустріч з Україною найближчими тижнями. Німеччина тільки почала аналізувати можливі способи надання підтримки Україні, і поки що не зрозуміло, яких конкретних домовленостей буде досягнуто з іншими країнами.

WSJ зазначає, що відсутність двосторонніх угод між союзниками може стати ключовою проблемою в наданні гарантій безпеки для України. На думку журналістів, це також може знизити ефективність військової допомоги Україні.

Найбільша невизначеність щодо цього питання у Вашингтоні, додає WSJ.

За даними видання, європейські союзники готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації президента США Джо Байдена будуть слабшими, ніж вони сподівалися, або "надто розпливчастими" для надійного стримування Росії.

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За словами представника адміністрації Байдена, одна з пропозицій полягає в тому, щоб США та Україна домовилися про меморандум про взаєморозуміння, який не потребує схвалення Конгресу.

Повідомляється, що якщо Вашингтон суттєво скоротить свою підтримку України, Європа навряд буде фінансово або військово спроможна усунути "прогалини".

WSJ пише, що у європейських столицях висловили побоювання щодо можливої перемоги у президентських виборах США Дональда Трампа, оскільки він може спробувати скоротити допомогу Україні.

Також серед європейських чиновників зростає стурбованість тим, що російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме війну проти України до закінчення президентських виборів у США 2024 року, сподіваючись, що перемога республіканців призведе до припинення військової підтримки України.

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