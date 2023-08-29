Новини

Країни G7 не мають "єдиного погляду" щодо гарантій безпеки для України, - WSJ

5 23068
Країни G7 не мають "єдиного погляду" щодо гарантій безпеки для України, - WSJ
Двосторонні домовленості про гарантії безпеки від країн "Великої сімки" для України можуть бути досягнуті лише у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, наразі союзники України не мають "єдиного погляду" щодо того, наскільки деталізованими мають бути такі зобов’язання.

Крім того, партнери також мають обговорити з Україною її майбутні військові потреби. Їм потрібно буде координувати двосторонні переговори між західними лідерами та гарантувати, що оборонна промисловість союзників зможе надати Україні обіцяну військову допомогу, не нехтуючи своїми потребами у поповненні запасів і розширенні можливостей.

Як уточнюють співрозмовники WSJ, без надання Україні надійної підтримки навряд чи вдасться змусити Росію припинити війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 30 країн вже долучилися до декларації G7 про гарантії безпеки, - Зеленський

За словами французького чиновника, Франція планує розпочати перший раунд переговорів з Україною про двосторонні гарантії безпеки вже найближчими тижнями. Представники США кажуть, що сподіваються провести другу зустріч з Україною найближчими тижнями. Німеччина тільки почала аналізувати можливі способи надання підтримки Україні, і поки що не зрозуміло, яких конкретних домовленостей буде досягнуто з іншими країнами.

WSJ зазначає, що відсутність двосторонніх угод між союзниками може стати ключовою проблемою в наданні гарантій безпеки для України. На думку журналістів, це також може знизити ефективність військової допомоги Україні.

Найбільша невизначеність щодо цього питання у Вашингтоні, додає WSJ.

За даними видання, європейські союзники готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації президента США Джо Байдена будуть слабшими, ніж вони сподівалися, або "надто розпливчастими" для надійного стримування Росії.

Читайте також: Україна потребує додаткової підтримки, інакше Росія не зупиниться, - президентка Молдови Санду

За словами представника адміністрації Байдена, одна з пропозицій полягає в тому, щоб США та Україна домовилися про меморандум про взаєморозуміння, який не потребує схвалення Конгресу.

Повідомляється, що якщо Вашингтон суттєво скоротить свою підтримку України, Європа навряд буде фінансово або військово спроможна усунути "прогалини".

WSJ пише, що у європейських столицях висловили побоювання щодо можливої перемоги у президентських виборах США Дональда Трампа, оскільки він може спробувати скоротити допомогу Україні.

Також серед європейських чиновників зростає стурбованість тим, що російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме війну проти України до закінчення президентських виборів у США 2024 року, сподіваючись, що перемога республіканців призведе до припинення військової підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нам потрібне НАТО! А паперові ''гарантії безпеки'' до д**и! Проходили вже таке. Тепер розплачуємся...
  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Десять лет войны РФ против Украины... а "Країни G7 не мають "єдиного погляду" щодо гарантій безпеки для України, - WSJ



    Франция, Германия, - все эти ЕС, ОБСЕ, - априори были и есть на стороне сильного - на стороне РФ, как в перед второй мировой войне на стороне Гитлера были - умиротворяли Гитлера, сдавая рейху № 3 своих соседей.

    Это такая историческая "традиция" Европы.

    "Мораль, философия, наука, религия, - все это в Европе нужно лишь затем чтобы научить людей спасать свои шкуры.

    Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ШКУРА СТАЛА ФЛАГОМ Европы.

    Флаги раскрашены по-разному, но все они сделаны из одного материала - человеческой кожи" - роман "Шкура" Курцио Малапарте, творивший в эпоху до второй мировой войны...

    Мир вокруг нас лукав и циничен... Мы хотели бы, чтобы окружающий нас мир был к нам доброжелателен, справедлив,... и прочее прочее ласкаво-сусальное, как в детских сказках...?



    В прошлом столетии два злодея планетарного уровня Сталин и Гитлер бросили планету в ад мировой войны. Из пучины первой мировой войны изверглось чудовище, которое потом назвали ленинизмом, положившее начало тотального истребления населения на 1\6 земной суши...

    Что же станет с планетой если сойдутся, подобно Гитлеру и Сталину, Путин и Трамп, под осторожные пляски-кружения над разложенным костром т. Си!?

    В Европе отсутствует историческая память.
  • Марта Шепель fda0629b
    Ви були учасницею заходу, де пролунала така заява, чи просто ваше прізвище геращенко?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини