Українська розвідка шукає у РФ об’єкти виробництва військових БПЛА, щоб завдати по них "кінетичних" ударів, - ГУР МО

Українська розвідка визначає, де на території РФ виробляються компоненти для військових дронів, щоб потім завдавати "кінетичних дій" по цих об’єктах та разом з партнерами посилити санкції проти постачання цих складових.

Про це РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія налагоджує "потужне" виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території, причому попередні дані розвідки говорять про плани окупантів до кінця року виготовити 1300 дронів "Герань-2" (вони ж Shahed-136).

Поки що росіяни не здатні виробляти таку кількість "шахедів", уточнив Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вже почала самостійно збирати "шахеди", планує виготовити 1300 дронів до кінця поточного року, - ГУР МО

"Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, де саме виробляються БПЛА (адже у виробництві дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство) і яка фактична потужність виробництва", – додав представник ГУР.

За його словами, плани щодо нарощування випуску військових дронів будуть "залежати від успішної кінетичної дії" на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у РФ.

Також успішність планів противника залежить і від того, наскільки "потужно" Україна працюватиме в тандемі з партнерами щодо відповідних санкцій.

"Ми ділимося з ними інформацією, щоб визначити та закрити шляхи постачання компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення на територію Росії, які використовуються саме для виробництва БПЛА", - наголосив Скібіцький.

Читайте також: Ворог наразі вивчає вразливі місця енергетичних об’єктів України та розташування систем ППО для оптимальної тактики ударів восени, - ГУР МО