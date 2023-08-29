Українська розвідка шукає у РФ об’єкти виробництва військових БПЛА, щоб завдати по них "кінетичних" ударів, - ГУР МО
Про це РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Росія налагоджує "потужне" виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території, причому попередні дані розвідки говорять про плани окупантів до кінця року виготовити 1300 дронів "Герань-2" (вони ж Shahed-136).
Поки що росіяни не здатні виробляти таку кількість "шахедів", уточнив Скібіцький.
"Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, де саме виробляються БПЛА (адже у виробництві дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство) і яка фактична потужність виробництва", – додав представник ГУР.
За його словами, плани щодо нарощування випуску військових дронів будуть "залежати від успішної кінетичної дії" на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у РФ.
Також успішність планів противника залежить і від того, наскільки "потужно" Україна працюватиме в тандемі з партнерами щодо відповідних санкцій.
"Ми ділимося з ними інформацією, щоб визначити та закрити шляхи постачання компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення на територію Росії, які використовуються саме для виробництва БПЛА", - наголосив Скібіцький.