ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалено за результатом розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора.

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Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

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