У Литві в акваторії Балтійського моря відбудуться артилерійські навчання НАТО

У Литві відбудуться дводенні артилерійські навчання бойової групи передових сил НАТО на узбережжі Балтійського моря.

Про це повідомила у вівторок пресслужба збройних сил Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"29-30 серпня на полігоні Кайрю (Kairiu, Клайпедський район) відбудуться навчання бойової групи передових сил НАТО, дислокованої в Литві, під час яких артилерійська частина бойової групи, яка належить їй, вестиме вогонь в акваторії Балтійського моря", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях будуть задіяні 155-мм самохідні гаубиці PzH2000 збройних сил Німеччини. Зазначається, що "буде зроблено понад 100 пострілів по морських цілях, розташованих за 15-25 км від берега".

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Крім того, буде обмежено судноплавство і польоти повітряного транспорту в зоні стрільб, а також доступ на полігон Кайрю.

Зазначається, що "бойові стрільби на полігоні Кайрю - регулярна частина підготовки артилеристів, такі навчання регулярно проводять дислоковані в Литві союзники та литовські солдати. Гаубицями цього типу також озброєний артилерійський дивізіон піхотної бригади Gelezinis Vilkas ("Залізні вовки") литовських збройних сил під командуванням генерала Ромуальда Гедрайтиса".