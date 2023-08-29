Зараз у РФ близько 75 "Кинджалів", окупанти змінюють тактику ударів, - ГУР МО

За місяць росіяни можуть виготовляти близько шести балістичних ракет "Кинджал".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується "Кинджалів", їхні запаси зараз складають приблизно 75 одиниць. Росіяни дуже дорожать цими ракетами не лише через відносно невелику кількість, а й тому, що, за нашими розрахунками, противник може виготовляти не більше 6 одиниць в місяць – принаймні так передбачено їхнім планом", - пояснив він.

Також, зазначив Скібіцький, крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 "Х-101". Також рашисти вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс – Х-32.

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"За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця. Через обмеженість запасів та виробництва певних видів ракет ми й бачимо, наскільки змінюється тактика ворожих ударів. По-перше, йдеться про чередування різного класу ракет. По-друге, росіяни тепер більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання нашої системи ППО. По-третє, вони почали швидше ухвалювати рішення про нанесення ударів. Наприклад, коли вони отримують інформацію про необхідність термінового ураження цілі, тоді застосовуються більш точні швидкісні ракети, які нашим підрозділам Протиповітряної оборони важче збити, як це, наприклад, було нещодавно в Чернігові, де вдарили крилатою ракетою "Іскандер-К", - додав представник ГУР МО.

Скібіцький також розповів, що ракетні бригади "Іскандерів" розташовані вздовж усього кордону – в Ростовській, Курській, Бєлгородській областях, а також на окупованих територіях, зокрема в Криму.

"Ворог вчиться, починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми. І найімовірніше, зараз росіяни змінюють методику вибору цілей на нашій території", - підсумував він.

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