Компанія COSMOLOT спрямувала понад 1 млрд грн до держбюджету у І півріччі 2023 року (реклама)

За перше півріччя 2023 року українська компанія COSMOLOT сплатила до держбюджету приблизно 1,040 млрд грн. З них 23.4 млн грн - це ліцензія, понад 802 млн грн податок на прибуток і дохід та 214 млн грн інших податків.

COSMOLOT залишається одним із вагомих платників податків серед онлайн-казино та продовжує підтримувати економіку країни. Також пріоритетом компанії є благодійна діяльність та соціальні ініціативи.

У 2022 році COSMOLOT ініціювала створення military-tech проєкту Brave Inventors. Діяльність платформи Brave Inventors націлена на розвиток українського технологічного винахідництва, зокрема винахідництва військових розробок. На платформі вже представлені понад 50 ефективних військових виробів, які отримали широкий розголос в українських та міжнародних ЗМІ. Мета Brave Inventors — посилити фронт новітніми технологіями та розвинути українське винахідництво задля наближення Перемоги.

Також COSMOLOT створює найбільший авіафлот ударних дронів — Cosmolot Airlines. Це 50 модернізованих ударних БПЛА Punisher з інноваційною технологією, стійкою до РЕБ. Перші бойові пташки вже готуються до передачі на фронт, щоб ефективно нищити ворога.

Компанія продовжує надавати точкову допомогу військовим та цивільним, донатити у благодійні фонди та долучатися до зборів. Загальна сума благодійної допомоги від компанії з початком повномасштабного вторгнення сягнула вже 100 млн грн.

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