Чехія перевіряє діяльність Raiffeisen Bank через роботу в РФ
Про це повідомляє Чеське телебачення, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що скаргу проти банку подала Асоціація прав громадян і підприємців, яка підозрює фінансову установу у підтримці тероризму та фінансуванні агресії через те, що вона залишилась на російському ринку та сплачує там податки.
Австрійська банківська група Raiffeisenbank International є найбільшим європейським банком, який ще залишився в Росії.
Російське представництво банку повідомило про зростання прибутку на дев'ять відсотків у першій половині 2023 року. На це звертає увагу Лібор Малечек, ініціатор скарги. "Як це можливо, щоб ми раптом виявили в бухгалтерських документах, що вони віддають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?" – зауважив Малечек.
Також група клієнтів банку в Чехії запустила петицію за вихід банку з РФ.
"Ідея розплачуватися тією ж платіжною карткою, як, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії для нас нестерпна", – заявив автор петиції Ладіслав Пелцл.
Водночас австрійська група запевняє, що "налаштована на подальше скорочення ділової активності в Росії", однак всіляко зволікає. На початку серпня генеральний директор RBI Йоганн Штробль заявив, що вважає можливим відокремлення свого дочірнього банку в Росії від материнської групи не раніше кінця грудня, хоча раніше йшлося про кінець вересня.