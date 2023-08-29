Чехія перевіряє діяльність Raiffeisen Bank через роботу в РФ

Національний центр боротьби з тероризмом Чеської Республіки розпочав розслідування щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International, яка продовжує працювати на території Росії.

Про це повідомляє Чеське телебачення, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що скаргу проти банку подала Асоціація прав громадян і підприємців, яка підозрює фінансову установу у підтримці тероризму та фінансуванні агресії через те, що вона залишилась на російському ринку та сплачує там податки.

Австрійська банківська група Raiffeisenbank International є найбільшим європейським банком, який ще залишився в Росії.

Російське представництво банку повідомило про зростання прибутку на дев'ять відсотків у першій половині 2023 року. На це звертає увагу Лібор Малечек, ініціатор скарги. "Як це можливо, щоб ми раптом виявили в бухгалтерських документах, що вони віддають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?" – зауважив Малечек.

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Також група клієнтів банку в Чехії запустила петицію за вихід банку з РФ.

"Ідея розплачуватися тією ж платіжною карткою, як, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії для нас нестерпна", – заявив автор петиції Ладіслав Пелцл.

Водночас австрійська група запевняє, що "налаштована на подальше скорочення ділової активності в Росії", однак всіляко зволікає. На початку серпня генеральний директор RBI Йоганн Штробль заявив, що вважає можливим відокремлення свого дочірнього банку в Росії від материнської групи не раніше кінця грудня, хоча раніше йшлося про кінець вересня.

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