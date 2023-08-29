Новини • Агресія Росії проти України

Ердоган може зустрітися з Путіним 4 вересня у Сочі

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Ердоган може зустрітися з Путіним 4 вересня у Сочі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі.

Про це пише видання Middle East Eye з посиланням на три джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери Туреччини та Росії планують обговорити Чорноморську зернову ініціативу, яку РФ зірвала минулого місяця. Анкара прагне сприяти поверненню Москви до цієї угоди.

Крім того, Ердогана турбують і двосторонні питання, такі як імпорт природного газу з Росії.

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Раніше агенство  Bloomberg повідомило, що Ердоган та Путін зустрінуться 8 вересня.

Зауважимо, що The Telegraph повідомляв про переговори Росії із Туреччиною та Катаром про альтернативну "зернову угоду" без залучення України.

Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні, а пізніше у Кремлі заявляли, що "є розуміння", що зустріч відбудеться незабаром.

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Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Потисне руку вбивці, міжнародному злочинцю?
  • fresh guacamole
    Тю, москвіч, а не виїздний.
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    Краще б вони у кобзона зустрілися, як потискати руки.
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